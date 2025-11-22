الدفاع تنعى عميدين توفيا بحادث سير في صلاح الدين

وذكر بيان للوزارة، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى الضابطين الشهيدين (العميد حسين) و(العميد ثاير غائب علي) اللذين ينسبان الى . واللذين وافاهما الأجل إثر حادث مؤسف أثناء التحاقهما من الإجازة الدورية".وأضاف البيان، إن "الوزارة إذ تستذكر ما قدّماه من تفانٍ وإخلاص في أداء الواجب، تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلتيهما الكريمتين وزملائهما، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".