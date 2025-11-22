تفجير مسيطر عليه صباح الأحد في البصرة

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف ذخائر مختلفة الأنواع والاحجام في الجنوبية الاحد 23-11-2025".

وحدد البيان وقت التفجير "من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 صباحا".