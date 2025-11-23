كمين محكم يطيح بشخص يستدرج الشبان وإقناعهم ببيع الكلى شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم تتمكن من القاء القبض على شخص يدعى ( ح.س) والذي يقوم باستدراج الشباب وإقناعهم ببيع الكلى بمبالغ مالية في ".وأضاف المصدر، أنه "من خلال الاعترافات تبين انه يتم التواصل مع شخص يدعى (م) والذي يسكن في الاهواز جنوب وشخص آخر يدعى (ي) والذي يسكن في "، لافتا الى انه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف لحين إكمال جميع الإجراءات الأصولية".