الداخلية توجه دعوة لفئة من الضباط بشأن الترقيات

وذكر بيان للوزارة، "ندعو الضابط المصابين بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي من مستحقي الترقية لجدول كانون 2026 من جميع مفاصل الوزارة الى مراجعة دائرة العلاقات والإعلام في مقر ، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 24 -11- 2025 ولمدة ثلاثة أيام".ودعا البيان، إلى "استصحاب تقرير طبي حديث يثبت مرضهم (شافهم الله)".