تفكيك شبكة لمكافحة الاتجار وتحرير 5 ضحايا في بغداد

وذكر بيان للوزارة، "وفقا لتوجيهات ، ومتابعة وكيل الاستخبارات، وبإشراف مدير مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت مفارز الاتجار بالبشر - من تفكيك شبكة مكونة من 7 متهمين، وتحرير 5 ضحايا كانوا محتجزين لدى هذه الشبكة".وأضاف البيان، "جاءت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية من القاضي المختص في ، وتكثيف الجهد الاستخباري، ونصب كمين محكم لهذه الشبكة وإلقاء القبض على عناصرها بالجرم المشهود"، مشيرا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتقديم الدعم والمساندة للضحايا".