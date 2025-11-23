القبض على شخص عنف ابنه البالغ من العمر 6 سنوات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن الجهود المستمرة لحماية الأسرة وتعزيز الأمن المجتمعي، تمكنت مفارز قسم شرطة الحرية في قيادة شرطة ، وبالتعاون مع مفارز الشرطة المجتمعية، من إلقاء القبض على متهم قام بتعنيف طفله البالغ من العمر ست سنوات".وأضافت ان "عملية القبض جاءت بعد تقديم ذوي الطفل شكوى رسمية حول تعرضه للضرب والإيذاء، حيث تحركت المفارز على الفور إلى محل الحادث"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وضبط المتهم وتدوين أقواله أصوليًا".وأكدت ان "الطفل يرقد حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه وفق أحكام القانون"، مؤكدة "حرصها على التعامل بحزم مع جميع حالات العنف الأسري".ودعت المواطنين إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة عبر الخطوط الساخنة أو مراجعة أقرب مركز شرطة".