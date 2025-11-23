في بغداد.. أب يطلق النار على عائلته وينهي حياة ابنته

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بقيام أب بإطلاق النار على عائلته اسفر عن مقتل ابنته في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "أقدم أ ب بإطلاق النار على أفراد عائلته داخل منزلهم في ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة زوجته وابنه ومقتل ابنته"، مشيرا الى أن "قوة أمنية اعتقلت الجاني ونقلت الضحايا الى مستشفى قريب".