حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
في بغداد.. أب يطلق النار على عائلته وينهي حياة ابنته
أمن
2025-11-23 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
661 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بقيام أب بإطلاق النار على عائلته اسفر عن مقتل ابنته في
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "أقدم أ
ب بإطلاق النار على أفراد عائلته داخل منزلهم في
حي السلام
".
وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة زوجته وابنه ومقتل ابنته"، مشيرا الى أن "قوة أمنية اعتقلت الجاني ونقلت الضحايا الى مستشفى قريب".
مقالات ذات صلة
بغداد.. القبض على أب "مخمور" أطلق النار على ابنه
07:41 | 2025-11-07
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
10:42 | 2025-09-23
منتسب بالدفاع المدني ينهي حياته برصاصة في الرأس جنوبي بغداد
09:23 | 2025-11-11
بغداد.. شاب ينهي حياته برصاصة وشكوك حول الحادثة
11:04 | 2025-10-17
بغداد
اطلاق نار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
حي السلام
السومرية
سومر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
38.92%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
23.26%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
أخبار الطقس
20.22%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
17.61%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
المزيد
اخترنا لك
"طائرة مسيرة" تستهدف حقل كورمور في السليمانية
16:01 | 2025-11-23
القبض على شخص عنف ابنه البالغ من العمر 6 سنوات في بغداد
09:04 | 2025-11-23
تفكيك شبكة لمكافحة الاتجار وتحرير 5 ضحايا في بغداد
08:42 | 2025-11-23
الداخلية توجه دعوة لفئة من الضباط بشأن الترقيات
08:39 | 2025-11-23
العمليات المشتركة تعلن معالجة 5 أهداف لـ"داعش" في كركوك
08:33 | 2025-11-23
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
03:41 | 2025-11-23
