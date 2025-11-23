"طائرة مسيرة" تستهدف حقل كورمور في السليمانية

أفاد مصدر أمني، باستهدف حقل كورمور في من خلال طائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حقل كورمور في تعرض قبل قليل، للاستهداف بطائرة مسيرة".

وأضاف المصدر انه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل الحقل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.