العثور على جثة فتاة مُعرضة للتعذيب في ساحة متروكة ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة فتاة يتراوح عمرها بين (20 – 22) سنة، مرمية في إحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة حي أور في العاصمة .





وأشار إلى أن "الجهات المختصة قامت برفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية والتحقيق في ملابسات الجريمة".

وذكر المصدر لـ" "، أن "الجثة بدت عليها آثار تعذيب في مناطق متفرقة من الجسم".