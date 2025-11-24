حريق يلتهم محطة وقود بين قضاءي سفوان والزبير في البصرة (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا اندلع في صهريج محمل بالوقود في إحدى محطات تعبئة الوقود في بين قضاءي والزبير".من جهتها، أوضحت في أنه "بمهنية عالية وسرعة استجابة فرق الدفاع المدني، كوادرنا تتمكن وتفرض السيطرة التامة لاخماد حادث حريق نشب في صهريج داخل محطة وقود سفوان ضمن محافظة البصرة، قضاء سفوان".