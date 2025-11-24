Alsumaria Tv
حريق يلتهم محطة وقود بين قضاءي سفوان والزبير في البصرة (صور)

أمن

2025-11-24 | 05:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حريق يلتهم محطة وقود بين قضاءي سفوان والزبير في البصرة (صور)
332 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أفاد مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في محطة وقود بين قضاءي سفوان والزبير، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني عن إخماد الحريق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في صهريج محمل بالوقود في إحدى محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة بين قضاءي سفوان والزبير".

من جهتها، أوضحت مديرية الدفاع المدني في البصرة أنه "بمهنية عالية وسرعة استجابة فرق الدفاع المدني، كوادرنا تتمكن وتفرض السيطرة التامة لاخماد حادث حريق نشب في صهريج داخل محطة وقود سفوان ضمن محافظة البصرة، قضاء سفوان".
 
 
