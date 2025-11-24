القبض على متهمين حاولوا استهداف دار سكني برمانة يدوية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة والمكثفة لحفظ الأمن والاستقرار، تمكنت مفارز قيادة شرطة من إحباط محاولة إجرامية تمثلت بقيام متهمين بمحاولة إلقاء رمانة يدوية على أحد الدور السكنية ضمن منطقة سويب، إلا أنها لم تنفجر".وتابعت، ان "فريق التحقيق انتقل إلى محل الحادث، حيث تمت معاينة رمانة يدوية مرمية قرب الدار المستهدف، بالإضافة إلى ضبط مسدس كان ملقى في الموقع، وهو ما عزز من المؤشرات الأولية لوجود نية مسبقة للاستهداف".وأضافت، انه "تم إيداع المتهمين التوقيف داخل مركز شرطة الرضوانية أصولياً، تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للضوابط المعتمدة".