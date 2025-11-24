رسائل تهديد بالقتل والتفجير.. إحباط مخطط إجرامي "خطير" في بغداد

وذكر بيان لجهاز ، ان مفارزه في "تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة كانت تنفّذ أسلوباً منظّماً لبثّ الخوف داخل الأحياء السكنية عبر توزيع أظرف ورقية على منازل المواطنين وعجلاتهم، تتضمن رسائل تهديد بالقتل والتفجير بقصد الابتزاز وإرعاب العوائل الآمنة".وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، أن "الشبكة اعتمدت طريقة خبيثة تمثلت في استخدام أرقام هواتف عائدة لشخصيات اجتماعية ووجهاء عشائريين معروفين لا علاقة لهم بالجريمة، بهدف تضليل الضحايا وخلق فتنة مجتمعية تمسّ السلم ، عبر الإيحاء بأن تلك الشخصيات متورطة في التهديد".وأضاف انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني متواصل، تمكنت مفارز الجهاز من تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين، حيث قادت المتابعة إلى إلقاء القبض عليه وضبط المواد والأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائم التهديد".وبين، انه "خلال التحقيق، قدّم المتهم اعترافات تفصيلية قادت إلى كشف متهم ثانٍ مشارك في عمليات التهديد، وعلى الفور جرى القبض عليه. وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الدوافع والارتباطات التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية".