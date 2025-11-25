المرور ترمي "تخفيض الغرامات المرورية" بملعب البرلمان الجديد

وقال للمرور الفريق عدي سمير إن "المديريَّة ملتزمةٌ بالكامل بتطبيق النافذ كما أقرَّه مجلس النوّاب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أن "الغرامات الحالية أعدتها لجان متخصصةٌ قبل عام (2019)، ثم مرَّتْ بجميع المراحل التشريعيَّة من إلى ، قبل أنْ يناقشها البرلمان بقراءتين ويُصوِّت عليها لتُصبح نافذةً".ولفت إلى أنَّ "مضاعفة بعض الغرامات منصوصٌ عليها في القانون نفسه، وأنَّ المديريَّة قدَّمتْ مقترحاً لتعديل القانون- ومن ضمنه مبالغ الغرامات- لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عامٍ ونصف العام دون عرضه للتصويت".وعبر عن "أمله بأنْ يحسم البرلمان الجديد هذه التعديلات؛ لما تحمله من مصلحةٍ للمواطنين ومعالجةٍ للإشكالات الراهنة".