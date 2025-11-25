الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
قتال ومواجهات وضبط 11 كغم من المواد المخدرة في البصرة
أمن
2025-11-25 | 01:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
والمؤثرات العقلية في
البصرة
، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 11 كغم من المواد المخدرة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "قوة أمنية تمكنت من ضبط أكثر من 24 ألف حبّة مخدِّرة تزن نحو 11 كغم إضافة إلى 10 غرامات من مادة الكريستال وأدوات تعاطٍ، خلال عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة لترويج
المخدرات
كانت تنشط في عدد من مناطق المحافظة".
وبينت ان "القوة انطلقت بعد مراقبة استمرت أسبوعًا كاملاً واعتماد مصادر سرّية لاختراق الشبكة والوصول إلى أفرادها في مناطق الحيّانية والجمهورية وحي الكفاءات"، مشيرة إلى أن "المتهمين حاولوا مواجهة القوة عبر إطلاق النار، ما دفع المفارز للرد والسيطرة على الموقف، قبل القبض على جميع أفراد الشبكة دون تسجيل أي إصابات بين عناصر القوة".
وذكرت انه "جرى ملاحقة واعتقال أحد المطلوبين الذين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار، مع ضبط السلاح المستخدم، بالإضافة إلى مسدسين وعجلتين كانتا تُستعملان في الترويج والنقل"، لافتة الى ان "العملية استمرت حتى محاصرة الشبكة داخل أحد الدور السكنية وتنفيذ مباغتة دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية، وانتهت بتفكيك الشبكة بالكامل وعودة القوات دون أي حادث يُذكر".
