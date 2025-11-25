مصرع وإصابة 10 مدنيين بحادث سير مروع شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادثا مروريا وقع بين عجلتين نتيجة السرعة وعدم الانتباه ضمن مدخل علي حمد في منطقة شمالي ".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى ٣ اشخاص وإصابة ٧ آخرين"، مشيرا الى ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين لتلقي العلاج في مستشفى قريب".