الداخلية تعلن تفكيك 1200 شبكة مخدرات وضبط 14 طناً من المواد المخدرة

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس لـ ، ان " والمؤثرات العقلية تمكنت من تفكيك 1201 شبكة لتجارة بواقع 1030 شبكة محلية و171 شبكة دولية خلال السنوات الثلاثة الماضية"، مبينا ان "المديرية ضبطت 14 طنا و20 كغم و17 غراما من المواد المخدرة".وتابع ان "عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية 23118 شخصا"، موضحا ان "عدد الاشتباكات مع تجار المخدرات بلغت 274 عملية اشتباك اسفرت عن استشهاد 7 افراد من القوات الأمنية واصابة 90 اخرين فيما تم قتل 36 تاجر مخدرات واصابة 81 اخرين خلال المدة المذكورة أعلاه وهي الـ3 سنوات".وبين انه "تمت مصادرة أسلحة مختلفة بعدد 3307 قطعة سلاح مختلفة مع رمانات يدوية و4462 عجلة مختلفة من تجار المخدرات"، موضحا ان "عدد مذكرات القبض بلغ 140 مذكرة قبض دولية بحق تجار المخدرات وهناك عمليات نوعية خارج حدود وصل عددها 40 عملية كما ان عدد نقاط الاتصال مع الدول الأخرى بلغ 33 اتصالا لتبادل المعلومات".وأشار الى "توفير 16 مصحة في عموم العراق بطاقة استيعابية تصل لـ 4746 في عموم المحافظات"، موضحا ان "عدد المتعافين بلغ 6022 متعاف تم تأهيلهم وفق برنامج علاجي كامل لإعادة الاندماج في المجتمع".