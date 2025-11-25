تقرير عن "سياحة القناصة" في العراق وبلدان أخرى.. أجانب حصلوا على فرصة "اطلاق النار على مدنيين" مقابل أموال!

يقوم الادعاء الإيطالي حاليا بالتحقيق في مزاعم مفادها أن أوروبيين مسلحين أنفقوا ما يزيد على 80 ألف جنيه إسترليني لإطلاق النار على الناس في مدن محاصر من أجل "المتعة".والآن، يزعم "سائح حرب" سافر إلى بعض الأماكن الأكثر خطورة على كوكب الأرض أن ما يسمى بتجارة السياحة القناصة هي نوع من المشاريع العالمية، ويقول أندرو دروي أنه أثناء استكشافه لبعض البلدان التي تعاني من الصراعات على مدى العقدين الماضيين، عُرضت عليه فرصة إطلاق النار على المدنيين الأبرياء.وأوضح انه "على الرغم من أنه رفض الاقتراح، إلا أنه يدعي أن الآخرين لم يكونوا مترددين إلى هذا الحد، حيث قال إن "الناس يفعلون ذلك طوال الوقت"، مشيرا الى انه "قضى إجازته في عدد من مناطق الحرب، مثل الصومال وأفغانستان والشيشان".وأكد أنه "تلقى دعوى للانضمام الى رحلة سياحة القناصة اثناء زيارته للخطوط الامامية لكركوك في خلال الحرب مع تنظيم ، حيث عرض عليه فرصة اطلاق النار بالقناص، لكنه قال انه "لم أتمكن من قتل أي إنسان آخر، ولا حتى حيوان ، ولكن الناس يفعلون ذلك طوال الوقت."وتابع دروري: "كان هناك أشخاص يسافرون إلى العراق وينضمون إلى البيشمركة [القوات المسلحة الكردية] لقتال داعش او اطلاق النار على اخرين، هم ليسوا جنودا بل كانوا برحلة سياحة على خطوط المواجهة خلال حرب العراق".وفي إدانته لتجارة السياحة المزعومة للقناصة، أضاف دروري: "إنها ليست سياحة مظلمة، بل هي جريمة قتل ".وقال إنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أشخاص اعتقد أنهم "ضباط مخابرات" في العراق أثناء استكشافه للبلاد مع ابن عمه، الذين أبلغوه أن "هناك ثمنًا على رأسه"، مبينا انه "تعرض لاطلاق النار عدة مرات أثناء تصويره محتوى في مدينة ، بينما واجه بعض المشاكل أثناء محاولته دخول الشيشان.