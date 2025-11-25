ضبط 6 أحزمة ناسفة خلال مداهمة أنفاق داعش في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز والأمن في فرقة المشاة 21 ولواء مغاوير 87 من مداهمة جحور قديمة لعناصر الارهابية كانت تستخدمها في الفترة السابقة في منطقة العيث بصلاح الدين ضبط من خلالها 6 أحزمة ناسفة و 41 عبوة ناسفة محلية الصنع و 2 جلكان سي فور ومواد تفجير مختلفة".وتابعت، انه "قامت مفارز ميدان الفرقة بتدمير الجحور موقعياً ورفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".