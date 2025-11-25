إصابة ضابط بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة ضابط برتبة عقيد بهجوم مسلح شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مسلحون يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم باتجاه سيارة بداخلها ضابط برتبة عقيد في ".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابة الضابط بجروح ضمن منطقة البلديات"، مشيرا الى "نقله لمستشفى قريب وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".