اتصال الى 911 يفكك سرقة غريبة ببغداد.. عاملة خدمة تسرق منزلا بالتعاون مع شقيقها

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "ورد بلاغ الى 911 ضمن منطقة حول حادث سرقة داخل أحد الدور"، مبينا ان "المشتكية أفادت بسرقة مخشلات ذهبية وسبيكتين ذهب وسبيكة فضة ومبلغ مليون دينار و100 دولار".وأضاف انه "خلال التحقيق ظهرت الشبهات حول عاملة الخدمة وبعد تعمق الاستجواب اعترفت بوجود تخطيط مسبق مع شقيق العاملة (ع.ع) والمتهم (م.ع)".وأشار الى انه "تم تشكيل فريق عمل وتنفيذ تحري أصولي في منازل المتهمين بعد استحصال الموافقات القانونية تم القبض على العاملة وشقيقها".