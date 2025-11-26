الداخلية تكشف تفاصيل إصابة ضابط خلال مداهمة عصابة مخدرات في ميسان

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عصابات وأوكارها المظلمة لن تجد لها ملاذًا في أي جزء من هذا الوطن، وأن العمليات الرادعة ستستمر بزخم أعلى وبقوة أشد، وأن مطاردتهم ستتواصل حتى اجتثاث آخر خيط من خيوط هذه الآفة الخطيرة. وكل من يتجرأ على استهداف رجال الوزارة سيُلاحَق ويُحاسَب، ولن يفلت من قبضة القانون".وتابعت، ان "تعرّض أحد ضباط صباح اليوم لإصابة بطلق ناري أثناء توجهه لأداء واجبه في قضاء المجر، وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج"، لافتا الى ان " بأن وضع الضابط المصاب مستقر، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية تحت المتابعة الدقيقة".واضافت بحسب البيان، ان "هذا الاعتداء الجبان لن يُضعف إرادتنا ولن يثنينا عن مواصلة حربنا الحاسمة ضد تجار السموم، بل سيزيدنا قوة وإصرارًا على حماية المجتمع وصون أجيال من خطر الجريمة المنظمة".