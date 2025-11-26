ساوموا ذويه على 200 مليون.. تحرير ميساني اختطف في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان، انه بعد "ورد اخبار إلى قسم شرطة الضلوعية عن اختطاف المواطن ( م . ع .ك .اللامي) من أهالي محافظة ميسان/العمارة أثناء وجوده في قضاء الضلوعية لغرض شراء مركبة، حيث تمت مساومة ذويه على مبلغ (٢٠٠ مليون دينار) مقابل إطلاق سراحه".وأضاف البيان، انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قائد شرطة محافظة ، باشرت المفارز باتخاذ الإجراءات الفورية الآتية: تشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة الإجرام وقسم شرطة الضلوعية بالاشتراك مع خلية – لتتبع الهاتف المستخدم في عملية الابتزاز، وتم تحديد مكان الخاطفين ومداهمته وتم تحرير المختطف والقبض على الخاطفين وهم ( ع .غ .ح )و( ع .غ .ح .خ )".وأشار البيان إلى انه "تم تدوين أقوال المتهمين وقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات".