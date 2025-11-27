عمليات بغداد تغلق جميع المداخل إلى معسكر الرشيد.. ما القصة؟

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها ومن خلال (241285) تغلق جميع المداخل الى معسكر " " بالتعاون والتنسيق مع ، وبالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، شرطة البيئة).يأتي ذلك – بحسب البيان - ضمن الإجراءات المتخذة لتقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الحرق العشوائي المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان والتي تستغل ساعات الليل للقيام بعمليات الحرق مما تتسبب بضرر على صحة وسلامة المواطنين.