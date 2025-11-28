لم يتبقى في بغداد سوى 5 عناصر.. التحالف الدولي "بالكامل" اصبح في كردستان

ونقلت وسائل اعلام كردية عن المحمداوي قوله ان " بقيادة لهزيمة تنظيم انتهت مهمته فعليًا في الفيدرالي، ولم يتبق سوى "أربعة إلى خمسة أفراد" في للتعامل مع المهام اللوجستية والدبلوماسية".وأشار المحمداوي، الى أن "جميع قوات التحالف الدولي موجودة الآن في ".ووفقا للاتفاق بين الجانبين العراقي الأمريكي بدأت اتفاقية انهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب العناصر منذ أيلول 2025 وتنتهي في أيلول 2026، حيث في العام المقبل من المفترض ان ينسحب التحالف الدولي حتى من إقليم .ويعد ذكر عدد العناصر الموجودة في بغداد مهمة جدا وغير مسبوقة، وتكشف حقيقة وجود الانسحاب من عدمه، فغالبا ما يتم التكتم على الأرقام وكانت التقديرات تشير الى وجود 2500 عنصر عسكري ومستشار امني من التحالف الدولي في العراق.