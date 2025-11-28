الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548278-638999084343330180.jpg
لم يتبقى في بغداد سوى 5 عناصر.. التحالف الدولي "بالكامل" اصبح في كردستان
أمن
2025-11-28 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
427 شوهد
السومرية
نيوز-امن
كشف نائب
قائد العمليات المشتركة
في
العراق
، الفريق الركن
قيس المحمداوي
، عن انتهاء فعلي لمهام وتواجد قوات
التحالف الدولي
في
بغداد
والانبار وباقي مناطق العراق، حيث لم يتبقى سوى 5 افراد، فيما انتقلت قوات التحالف بالكامل الى إقليم
كردستان العراق
.
ونقلت وسائل اعلام كردية عن المحمداوي قوله ان "
التحالف الدولي
بقيادة
الولايات المتحدة
لهزيمة تنظيم
داعش
انتهت مهمته فعليًا في
العراق
الفيدرالي، ولم يتبق سوى "أربعة إلى خمسة أفراد" في
بغداد
للتعامل مع المهام اللوجستية والدبلوماسية".
وأشار المحمداوي، الى أن "جميع قوات التحالف الدولي موجودة الآن في
إقليم كردستان
".
ووفقا للاتفاق بين الجانبين العراقي الأمريكي بدأت اتفاقية انهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب العناصر منذ أيلول 2025 وتنتهي في أيلول 2026، حيث في العام المقبل من المفترض ان ينسحب التحالف الدولي حتى من إقليم
كردستان
.
ويعد ذكر عدد العناصر الموجودة في بغداد مهمة جدا وغير مسبوقة، وتكشف حقيقة وجود الانسحاب من عدمه، فغالبا ما يتم التكتم على الأرقام وكانت التقديرات تشير الى وجود 2500 عنصر عسكري ومستشار امني من التحالف الدولي في العراق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التحالف الدولي
كردستان
العراق
قائد العمليات المشتركة
قيادة الولايات المتحدة
العمليات المشتركة
الولايات المتحدة
كردستان العراق
قيس المحمداوي
إقليم كردستان
