وفد امني يزور كردستان بشان حقل كورمور

وقال المصدر، لـ ، إن "وفداً أمنياً رفيعاً سيزور الجمعة، يضم ، ورئيس جهاز المخابرات ، ووزير داخلية ، ضمن إطار تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، وخاصة بعد استهداف حقل كورمور".وأضاف، أن "الزيارة ستتضمن اجتماعات مع القيادات الأمنية في لمتابعة المستجدات وتطوير خطط العمل المشتركة".