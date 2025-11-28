من العراق إلى غزة.. كل ما تريد معرفته عن الشركات الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط

– أمن



تتحول الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة إلى أداة متزايدة الأهمية تستخدمها لإعادة حضورها العسكري في الشرق الأوسط، ولا سيما في مناطق النزاع، إذ توفر حضوراً يسمح لواشنطن بالبقاء مؤثرة دون انخراط مباشر منها، وذلك من خلال "جيوش مؤجرة" يقف خلفها عسكريون سابقون من المحاربين القدامى وشخصيات استخباراتية متقاعدة.





وتظهر بيانات رسمية أمريكية وبيانات أخرى من المصادر المفتوحة متعلقة بنشاط الشركات الأمنية حجم التحوّل في الاعتماد على المتعاقدين بدلاً من الجنود النظاميين، إذ تؤدي هذه الشركات أدواراً كانت حكراً على الجيوش، لتصبح بذلك ذراعاً غير رسمية تتحرك بما لا يتعارض مع المصالح الأمريكية، وتظهر في بؤر التوتر كجزء من مشهد يُدار جزء منه بأيادٍ أمريكية لكن بلا جيش أميركي معلن.



ولادة "الجيوش المؤجرة"

شكّلت حرب العراق التي قادتها عام 2003 نقطة تحوّل مفصلية في صعود الشركات الأمنية الخاصة؛ إذ فتح طول أمد الحرب الباب واسعاً أمام الاعتماد الأمريكي المتزايد على المتعاقدين لدعم العمليات العسكرية الأمريكية.



ومع اقتراب الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011 بلغ عدد الجنود الأميركيين 42,800 جندياً، ثم هبط الرقم بشكل حاد إلى 4100 جندي فقط عام 2012.



لم يكن هذا الانخفاض مجرد نتيجة طبيعية لانتهاء الحرب فحسب، بل أيضاً تجسيداً واضحاً لسياسة أميركية جديدة تقوم على تجنّب التدخلات العسكرية المباشرة واسعة النطاق، مقابل زيادة متصاعدة في الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة في الشرق الأوسط، ما يضمن لأمريكا نفوذاً فعالاً ومرناً في المنطقة.

*عدد قوات الجيش الأمريكي في العراق خلال الفترة من 2003 وحتى 2012 – خدمة أبحاث الكونغرس



من يدير الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة؟

تقف وراء الشركات الأمنية الأميركية الخاصة شبكة من العسكريين السابقين والمحاربين القدامى الذين انتقلوا من الخدمة الرسمية داخل الجيش إلى العمل في القطاع الخاص، مستفيدين من خبراتهم الواسعة في العمليات العسكرية ومن شبكات علاقاتهم داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية.



إلى جانب هؤلاء، يبرز حضور واضح لمسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية وعناصر من ، ما بات يشكل العمود الفقري لهذه الشركات ويعملون في بيئات إمّا تشهد نزاعات وحروب، أو مخاطر أمنية عالية، وذلك مقابل الحصول على عقود مالية ضخمة.



ولا يعمل هؤلاء العسكريون المتقاعدون بمعزلٍ تام عن الدولة الأميركية؛ فالقانون الفيدرالي الأميركي (1005.13) يفرض على منتسبي ــ بمن فيهم المتقاعدون ــ عدم قبول أي وظيفة أو هدية أو مكافأة من حكومة أجنبية من دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة.



يُظهر نشاط هذه الشركات في الشرق الأوسط أدواراً حساسة تتجاوز الحراسة التقليدية، وتشمل حماية منشآت حيوية مثل حقول النفط والغاز، وتأمين المنشآت الدبلوماسية والحكومية الأميركية، إضافة إلى مهام التدريب وتنفيذ العمليات المتقدمة.



تلخص الوثيقة أسباب الاعتماد المتزايد على المتعاقدين بثلاثة عوامل رئيسية:



– تخفيف العبء عن العسكريين النظاميين وإتاحة المجال لهم للتركيز على العمليات القتالية الأساسية.



– توفير خبرات متخصصة في مجالات حيوية مثل اللغات والاستخبارات وصيانة الأنظمة المتقدمة.



– الاستجابة السريعة لاحتياجات ميدانية تتطلب قوة يمكن تعزيزها أو تقليصها بسهولة وبتكلفة سياسية أقل من نشر القوات النظامية.



خريطة انتشار الشركات الأمنية الخاصة

مع نهاية التدخل الأميركي الواسع في العراق، دخلت الشركات الأمنية الأميركية الخاصة مرحلة جديدة من حضورها في الشرق الأوسط، وامتد نشاطها من إلى بلاد الشام وليبيا.



أدّى انسحاب القوات القتالية الأميركية عام 2011 إلى إعادة هيكلة الوجود الأميركي في كلٍّ من العراق وسوريا، بحيث ملأت الشركات الخاصة الفراغ الذي خلّفه تراجع عدد الجنود النظاميين، لتصبح الذراع الميدانية الأساسية للنفوذ الأميركي.



في العراق، ومباشرة بعد الانسحاب الأمريكي، تولّت الأميركية إدارة منظومة أمنية ضخمة تضم 5 آلاف متعاقد، لتأمين السفارة الأميركية والمواقع الدبلوماسية. وسرعان ما أصبحت شركات مثل Constellis/Triple Canopy خط الدفاع الأول عن الوجود الأميركي، تتولى حماية القوافل وتأمين القواعد وتشغيل البنية الأمنية اليومية في بيئة ما تزال هشة.



وبحلول أواخر عام 2020، كان في العراق وسوريا أكثر من 1400 متعاقد أمني، من بينهم نحو 900 في مهام حماية وتدريب، بينما كانت الأعداد تتغير تبعاً لمستوى التوتر والصراع.



تبيّن بيانات وزارة الدفاع الأميركية أن الوجود العسكري الرسمي في يقتصر على نحو 500 جندي فقط، لكن هذا الرقم يخفي اعتماداً واسعاً على المتعاقدين الذين يتولون المهام اللوجستية والأمنية في مواقع نائية تُعد من الأكثر خطورة في المنطقة.



كانت خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس قد نشرت في 2022 لعدد المتعاقدين مع الجيش الأمريكي في سوريا والعراق قبل أن تحذف التقرير، لكن نسخة مؤرشفة منها لا تزال متاحة على الإنترنت، وتُظهر أنه سجّلت وزارة الدفاع وجود نحو 6770 متعاقد يعملون في العراق وسوريا، مقابل نحو 4500 جندي أمريكي في كلا البلدين.



*عدد المتعاقدين الذين عملوا مع في العراق وسوريا عام 2022 – خدمة أبحاث الكونغرس

اليمن وليبيا.. يد الشركات الأمنية تصل إليها

لم يكن اليمن ساحة تقليدية للوجود الأمني الأميركي الخاص، لكن عام 2018 تكشفت تفاصيل عن تحوّل ملفت في عمل الشركات الأمريكية الأمنية الخاصة في الشرق الأوسط، عندما كشف موقع "باز فييد" الأمريكي عن دور شركة أمريكية أمنية خاصة نفذت مهمات اغتيال في اليمن عام 2015.



قادت العملية شركة Spear Operations Group بتمويل إماراتي، وكان يقود الشركة أبراهام غولان الإسرائيلي – المجري، وضمت العملية محاربين أميركيين سابقين من القوات الخاصة.



أقر غولان خلال مقابلته مع الموقع الأمريكي بأن المهمة التي نفذوها كان "برنامج اغتيالات موجه" ضد "شخصيات ذات توجه إسلامي"، كما ظهر أن بعض عناصر الشركة الأمنية خدموا سابقاً في القوات البحرية، ما يعكس الثقل العسكري الذي تعتمد عليه هذه الشركات في تنفيذ مهامها.



وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية نأت بنفسها عن هذه العملية، إلا أن مشاركة شركة أمنية خاصة بقيادة عسكريين سابقين أظهر كيف يمكن لخبرات اكتُسبت داخل المؤسسة العسكرية الأميركية أن تُستخدم لاحقاً بما يخدم مصالح حلفاء إقليميين لواشنطن.