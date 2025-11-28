اللجنة المشتركة تصل الى خورمور للتحقيق الميداني والنتائج خلال 72 ساعة.. ما المختلف هذه المرة؟

وقال إن "اللجنة التحقيقية التي وجه بتشكيلها تبحث ميدانياً في حقل كورمور للوقوف على ملابسات الحادث"، لافتا الى أن "اللجنة باشرت اعمالها بشكل فوري"، بحسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الحكومية.وأوضح أن "نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة به"، مشيرا الى أن " وعضوية كل من رئيس ووزير الداخلية في إقليم ، وبإسناد من ، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في ؛ للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".ويجري ترقب واسع للاطلاع على نتائج التحقيق خصوصا وان اللجنة هذه المرة مسنودة من التحالف الدولي خلافا للجان السابقة، كما ان الاستهداف جاء في وقت حساس مع نتائج الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.