الداخلية: الشمري سيقدم تقريراً مُفصلاً للسوداني بشأن الهجوم على حقل كورمور الغازي

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناء على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، وصل ووزير داخلية إقليم ورئيس العراقي ووكيل الوزارة لشؤون وعدد من ضباط ومدير عام مكافحة واستخبارات الإرهاب، للتحقيق في الاعتداء الذي طال حقل كورمور الغازي.ومن المؤمل أن يجري الوزير والوفد الأمني المرافق له عددا من اللقاءات والجولات بهدف معرفة الجهات التي نفذت هذا الفعل المجرم الذي تعرض له الحقل ليل الأربعاء الماضي وتقديم تقرير مفصل لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن هذا الاعتداء، بحسب البيان.