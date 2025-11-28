الصفحة الرئيسية
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
مصدر أمني: نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستشمل الجهة المتورطة
أمن
2025-11-28 | 06:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد مصدر أمني رفيع، اليوم الجمعة، أن اللجنة التحقيقية في استهداف حقل كورمور ستقدم توصيات تتعلق بالجهات المتورطة بالحادث.
وذكر المصدر إن "اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها يوم أمس بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
باشرت بعملها اليوم ووصلت الى حقل كورمور"، بحسب ما نقلت
الوكالة الرسمية
"واع".
وأوضح أنه "على ضوء استهداف الحقل وحصول أضرار مادية وتداعياته أثرت على منظومة الكهرباء وفقدان مؤقت لأكثر من 3 الاف ميغاواط، تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء وتم تناول الموضوع بشكل تفصيلي والتداعيات الأخيرة لهذا الحادث الجبان بضرب اقتصاد الدولة ومكانته الدولية في هذا الظرف الحساس، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
وعضوية كل من رئيس
جهاز المخابرات الوطني
ووزير الداخلية في إقليم
كردستان العراق
، وبإسناد من
التحالف الدولي
، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في
قيادة العمليات المشتركة
لتقديم رؤيتها الاستخبارية والفنية".
وأضاف أن "اللجنة لديها ثلاثة أيام للوصول الى نتائج الحادث والكشف عن الجهة المتورطة بالاستهداف ومكان الاستهداف والجهة التي أمرت بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وكذلك الوقف على الاضرار الفنية وإعادة عمل الحقل، فضلا عن اصدار التوصيات التي تضمن عدم تكرار حوادث أخرى".
وكان رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة محمد
شياع السوداني
، قد وجه يوم أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في
محافظة السليمانية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أول تعليق للإطار التنسيقي بعد استهداف حقل كورمور للغاز
13:27 | 2025-11-27
وفد امني يزور كردستان بشان حقل كورمور
02:18 | 2025-11-28
السوداني يُوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول "الهجوم على حقل كورمور النفطي"
07:55 | 2025-11-27
مسيرات مجهولة المصدر تهاجم حقل كورمور في السليمانية
15:41 | 2025-11-26
