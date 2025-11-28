مصدر أمني: نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستشمل الجهة المتورطة

وذكر المصدر إن "اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها يوم أمس بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت بعملها اليوم ووصلت الى حقل كورمور"، بحسب ما نقلت "واع".وأوضح أنه "على ضوء استهداف الحقل وحصول أضرار مادية وتداعياته أثرت على منظومة الكهرباء وفقدان مؤقت لأكثر من 3 الاف ميغاواط، تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء وتم تناول الموضوع بشكل تفصيلي والتداعيات الأخيرة لهذا الحادث الجبان بضرب اقتصاد الدولة ومكانته الدولية في هذا الظرف الحساس، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وعضوية كل من رئيس ووزير الداخلية في إقليم ، وبإسناد من ، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في لتقديم رؤيتها الاستخبارية والفنية".وأضاف أن "اللجنة لديها ثلاثة أيام للوصول الى نتائج الحادث والكشف عن الجهة المتورطة بالاستهداف ومكان الاستهداف والجهة التي أمرت بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وكذلك الوقف على الاضرار الفنية وإعادة عمل الحقل، فضلا عن اصدار التوصيات التي تضمن عدم تكرار حوادث أخرى".وكان رئيس القائد العام للقوات المسلحة محمد ، قد وجه يوم أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في .