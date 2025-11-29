الدفاع تكشف تفاصيل اطلاق النار على نقطة عسكرية وقتل واصابة منتسبين في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن إجراءات التفتيش المفاجئة التي ينفذها ابطال الجيش العراقي الباسل لحفظ الامن والقبض على المطلوبين، تم نصب سيطرة مفاجئة في الكحلاء ضمن قاطع عمليات ، واثناء عملية التفتيش اقتربت عجلة نوع بيك اب تقل أربعة أشخاص، وعند محاولة إيقافها امتنعت عن الامتثال وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتعقب العجلة، لتبدأ العناصر المشتبه بها بإطلاق النار باتجاه القوة".وأضافت انه "نتج عن ذلك استشهاد أحد الجنود الأبطال وإصابة آخر وعلى الفور، وباشرت القوات الامنية بتطويق المنطقة بشكل كامل، وتمكنت من إلقاء القبض على المنفذين وضبط أسلحتهم والعجلة المستخدمة. والمتورطين والمتعاونين معهم ".وبينت انه "تشير التحقيقات الأولية إلى أن العجلة كانت تقل أشخاصاً يرمون تنفيذ عملية استهداف أحد المواطنين من اهالي منطقة الكحلاء".وأكدت انها "لن تتهاون مع اي شخص يحاول ان يعكر الاجواء الامنية المستقرة التي ينعم بها ابناء وانها ستلاحق كل من تسول له نفسه القيام بأعمال خارجة عن القانون".