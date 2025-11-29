تنسيق استخبارات 4 فرق عسكرية يطيح بـ18 متهما في 3 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن منهاجها الأمني الميداني الذي يستهدف كل المطلوبين للقضاء وبعمليات نوعية مختلفة وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة باقسام استخبارات الفرق السادسة والسابعة عشر والواحدة والعشرين والثانية والعشرين، من إلقاء القبض على 18 من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".وبينت ان "ذلك جاء في عمليات متفرقة في العاصمة ومحافظات وميسان، حيث تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".