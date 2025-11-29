طوق محكم وضرب بيد من حديد.. ماذا يحصل في الكحلاء بميسان؟

ونقلت عن المصدر قوله ان "القوات الأمنية اعتمدت أسلوبا وتكتيكا أمنيا جديدا في "، لافتا الى أن "الجيش فرض طوقا أمنيا محكما على قضاء الكحلاء للقبض على المتهم الرابع من العناصر المشتبه بها والتي أطلقت النار باتجاه القوة الأمنية في المحافظة".وشدد على أن: "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول العبث بالأمن"، مشيداً "بدور القوات الأمنية في تطبيق القانون ودور المواطنين وتعاونهم".وكشفت في وقت سابق، تفاصيل اطلاق النار على نقطة عسكرية من قبل مسلحين والاشتباكات التي تبعتها ما أدى لاستشهاد واصابة منتسبين اثنين في ميسان.وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن إجراءات التفتيش المفاجئة التي ينفذها ابطال الجيش العراقي الباسل لحفظ الامن والقبض على المطلوبين، تم نصب سيطرة مفاجئة في الكحلاء ضمن قاطع عمليات ميسان، واثناء عملية التفتيش اقتربت عجلة نوع بيك اب تقل أربعة أشخاص، وعند محاولة إيقافها امتنعت عن الامتثال وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتعقب العجلة، لتبدأ العناصر المشتبه بها بإطلاق النار باتجاه القوة".وأضافت انه "نتج عن ذلك استشهاد أحد الجنود الأبطال وإصابة آخر وعلى الفور، وباشرت القوات الامنية بتطويق المنطقة بشكل كامل، وتمكنت من إلقاء القبض على المنفذين وضبط أسلحتهم والعجلة المستخدمة. والمتورطين والمتعاونين معهم ".وبينت انه "تشير التحقيقات الأولية إلى أن العجلة كانت تقل أشخاصاً يرمون تنفيذ عملية استهداف أحد المواطنين من اهالي منطقة الكحلاء".وأكدت وزارة الدفاع انها "لن تتهاون مع اي شخص يحاول ان يعكر الاجواء الامنية المستقرة التي ينعم بها أبناء وانها ستلاحق كل من تسول له نفسه القيام بأعمال خارجة عن القانون".