تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!

التلوث البيئي في معسكر ... تلال من النفايات تتنفس نارا ودخانا ساما



اجرى مراسلُ جولة ً في قلبِ معسكرِ الذي يكتظُ بالنفاياتِ على الرغمِ من قرارِ عملياتِ بإغلاقِه ورَصَدَ ردودَ فعل ٍ غاضبة ً من قبلِ المواطنين في ظلِ استمرارِ عملياتِ الحرقِ التي تتمُ ليلا هناك