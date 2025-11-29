اعتقال مجموعة أشخاص سكبوا "التيزاب" بوجه فتاة في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "بممارسات امنية للبحث والتفتيش المناطقي، ومن خلال الفرقة الثانية شرطة اتحادية، القت القبض على عدد من المتهمين بينهم ثلاثة اقدموا على سكب مادة "التيزاب" بوجه احدى الفتيات، و(٢٨) اجانب مخالفين لضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأشار البيان، إلى "ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن منطقة "العلاف" بجانب "، لافتاً إلى أن ذلك "يأتي لتعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".