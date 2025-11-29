مصدر أمني يكشف حقيقة قصف إيراني استهدف كردستان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "هناك مناورات داخل الاراضي الإيرانية"، مشيرا الى أن " لديها تجربة صاروخية و تجري مناورات ضمن أراضيها".

وأضاف المصدر أن "الحديث عن استهداف الاقليم غير صحيح"، نافيا "اي خرق في المجال الجوي العراقي".

وكانت أنباء أشارت، مساء اليوم السبت، الى أن الإيراني شن هجمات على مواقع عسكرية لفصائل كردية مسلحة.