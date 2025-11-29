مصدر أمني يكشف طبيعة الأصوات التي سمعت في الرصافة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن الأصوات التي سمعت في من هي ألعاب نارية.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الاصوات القوية التي سمعت ضمن جانب عبارة عن ألعاب نارية".

وكانت أنباء أفادت، مساء السبت، بسماع دوي اصوات انفجارات في جانب الرصافة بالعاصمة .