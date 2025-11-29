داخلية كردستان تكشف تفاصيل أحداث طريق كوير أربيل

كشفت وزارة داخلية حكومة إقليم ، مساء السبت، تفاصيل أحداث طريق كوير .

وجاء في بيان للداخلية، "حاولت جهات خارجية وجهات محلية إثارة ، وبدأت آخر محاولة تخريب باستهداف حقل كورمور للغاز، بهدف إيقاف توليد الكهرباء في الإقليم".

وأضاف البيان "بعد أن استخدمت حكومة الوقود السائل بديلاً عن الغاز لتوفير الكهرباء، بتحريض داخلي وخارجي، قامت مجموعة من مثيري الشغب بقطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في كوير، وأطلقوا النار على المارة والمسافرين".



ولفت البيان الى أن "إطلاق النار أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر"، مضيفا "لن نسمح بعد الآن باستغلال حسن نية مؤسسات حكومة إقليم ، وسنضع حداً لهذه الأعمال التخريبية، ولوقف أعمال الشغب هذه، يتم التعامل مع مثيري الشغب وفقاً للقوانين المعمول بها في إقليم كردستان، ولا أحد فوق القانون".



وشهد قضاء خبات في ، اليوم السبت، توتراً بعد مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين جراء إطلاق نار تعرض له محتجون من عشائر الهركية خلال مواجهات مع القوات الأمنية في كردستان.