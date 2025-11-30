بعد أن قطعته إربا ورمته بالنفايات.. اعتقال الأم القاتلة لأبنها في مدينة الصدر

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الاجهزة الأمنية القت القبض على الام قاتلة لابنها ضمن ، واعترفت صراحة بعملية القتل".وأضاف المصدر، أن "التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الأسباب والدوافع وراء الجريمة".وافاد مصدر أمني، أمس السبت (29 تشرين الثاني 2025) بالعثور على جثة شاب مقطعة ومرمية في مكب للنفايات بمدينة شرقي ، فيما شنت حملة بحث عن أمه بعد اتهامها بارتكاب الجريمة.