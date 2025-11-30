اعتقال امرأة ذبحت زوجها أثناء نومه غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود جريمة قتل رجل على يد زوجته بأسلوب الذبح اثناء النوم مستخدمة سكين، ضمن منطقة الهياكل التابعة لمنطقة غربي ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال الزوجة وتم التحفظ عليها لأغراض التحقيق ومعرفة أسباب الحادثة".