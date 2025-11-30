الصفحة الرئيسية
في بغداد.. مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً
ملف التلوث.. الكشف عن 380 دعوى قضائية و1085 مخالفة بيئية
أمن
2025-11-30 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
كشفت
وزارة الداخلية
، عن سلسلة إجراءات حكومية وأمنية واسعة لمواجهة تفاقم ملف التلوث في البلاد، وذلك قبيل اجتماع
رئيس الوزراء
يوم غد مع عدد من المسؤولين لبحث هذا الملف الحساس.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة،
العميد مقداد ميري
، خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل
السومرية
، إن "
وزارة الداخلية
أقامت 380 دعوى قضائية بحق مؤسسات مدنية وحكومية لمخالفتها الضوابط البيئية، فيما أصدرت
وزارة البيئة
620 أمر
إنذار
خلال حملاتها التفتيشية في
بغداد
والمحافظات"، مبيناً أن "الفرق المشتركة رصدت مخالفات واسعة في عدد من القطاعات أبرزها:
121 معمل طابوق مخالف
36
كورة
صهر
97 معمل أسفلت تم غلقه
115 معمل صب
1085 مولدة مخالفة".
وأشار إلى "تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة شملت معسكر
الرشيد
ومناطق
التاجي
،
البيات
،
اليوسفية
،
المحمودية
إضافة إلى مناطق أخرى، ضمن خطة حكومية لفرض الالتزام البيئي وتقليل مصادر التلوث".
وفيما يخص موقف إجراءات شرطة البيئة، أوضح ميري أن الفرق نفذت 6139 كشفاً بيئياً في مختلف المحافظات، وأصدرت 620 أمراً بالإنذار، كما منعت 212 حالة طمر صحي مخالف، إضافة إلى غلق 1085 مشروعاً غير ملتزم بالمعايير البيئية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية لإيقاف الأنشطة المسببة للتلوث، ومعالجة مصادر الانبعاثات، وتهيئة ملف شامل يُعرَض خلال اجتماع
رئيس الوزراء
المرتقب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التلوث
العراق
العميد مقداد ميري
وزارة الداخلية
رئيس الوزراء
وزارة البيئة
مقداد ميري
المحمودية
السومرية
اليوسفية
