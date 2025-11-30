ملف التلوث.. الكشف عن 380 دعوى قضائية و1085 مخالفة بيئية

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، ، خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل ، إن " أقامت 380 دعوى قضائية بحق مؤسسات مدنية وحكومية لمخالفتها الضوابط البيئية، فيما أصدرت 620 أمر خلال حملاتها التفتيشية في والمحافظات"، مبيناً أن "الفرق المشتركة رصدت مخالفات واسعة في عدد من القطاعات أبرزها:121 معمل طابوق مخالف36 صهر97 معمل أسفلت تم غلقه115 معمل صب1085 مولدة مخالفة".وأشار إلى "تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة شملت معسكر ومناطق ، ، ، إضافة إلى مناطق أخرى، ضمن خطة حكومية لفرض الالتزام البيئي وتقليل مصادر التلوث".وفيما يخص موقف إجراءات شرطة البيئة، أوضح ميري أن الفرق نفذت 6139 كشفاً بيئياً في مختلف المحافظات، وأصدرت 620 أمراً بالإنذار، كما منعت 212 حالة طمر صحي مخالف، إضافة إلى غلق 1085 مشروعاً غير ملتزم بالمعايير البيئية.وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية لإيقاف الأنشطة المسببة للتلوث، ومعالجة مصادر الانبعاثات، وتهيئة ملف شامل يُعرَض خلال اجتماع المرتقب.