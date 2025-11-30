مقتل رجل بإطلاق نار شرق الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاماً في ناحية أو، ما أدى إلى مقتله في الحال".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي".