العراق يدخل العمق السوري ويعتقل تاجرين خطرين للمخدرات بحوزتهما 57 كغم من الحشيش

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تواصل جهودها الحثيثة في والتصدي للشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وفي إطار التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين جمهورية والجمهورية العربية السورية، حققت تشكيلات الوزارة إنجازًا أمنيًا مهمًا".وأضافت "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وتفعيلٍ ممنهج لدور المصادر، انتقلت مفرزة من لشؤون والمؤثرات العقلية في العراق إلى الأراضي السورية، بعد تنسيق عالي المستوى مع في الجمهورية العربية السورية"، موضحة انه "بهذا التعاون المباشر، نُفّذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يُعدّان من التجار الدوليين بالمخدرات، وبحوزتهما (57) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة كانا يخططان لإدخالها إلى داخل الأراضي العراقية".وأكدت ان "هذه العملية تمثل نموذجًا متقدمًا للتنسيق الأمني الإقليمي، وترجمة واضحة للثقة المتبادلة بين في البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواجهة خطر المخدرات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها"، مقدمة "شكرها وتقديرها "لإدارة مكافحة المخدرات السورية على تعاونها وجهودها المشتركة التي كان لها الدور الفاعل في إنجاح العملية".وأكدت "استمرار تعزيز هذا التعاون لما فيه صالح أمن البلدين والمنطقة"، مجددة "التزامها بملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية وتجفيف منابع المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لحماية أبناء الشعب العراقي من هذه الآفة الخطيرة".