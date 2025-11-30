البصرة.. اعتقال خمسة متهمين بعد مشاجرة داخل مستشفى

وقالت الشرطة في بيان، إن "افواج الطوارئ ومفارز مركز شرطة التابع لقسم شرطة الحسين باشرت باتخاذ إجراءاتها القانونية بعد وقوع مشاجرة داخل العام بين ذوي أحد المتوفين وكادر حماية المستشفى".

وأضاف البيان أن "خمسة أشخاص من ذوي المتوفى أقدموا على إثارة والاعتداء على كادر الحماية".

ولفت البيان الى أنه "على الفور تدخلت القوة المكلفة بحماية المستشفى ومفارز أفواج الطوارئ ، وتم إلقاء القبض على المتهمين الخمسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات".