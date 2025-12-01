اشتباك في النجف مع تاجرَي مخدرات ينتهي باعتقالهما

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شؤون مخدرات الأشرف تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة باثنين من تجار ، وجاءت العملية بعد جهد استخباري ومعلومات دقيقة ".وأضافت انه "أثناء تنفيذ عملية القبض حصل اشتباك مع المتهمين من دون تسجيل أي إصابات بين أفراد القوة، وبعد محاولتهما الهرب تم القبض على المتهمين بكمين محكم وهما متلبسان بالجرم المشهود وضُبطت بحوزتهما أسلحة واعتدة ومواد مخدرة وادوات تعاطي وأختام ومبالغ مالية".وأشارت الى انه "تمت احالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".