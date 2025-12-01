اشتباك في النجف مع تاجرَي مخدرات ينتهي باعتقالهما

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البصرة.. اعتقال خمسة متهمين بعد مشاجرة داخل مستشفى
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548590-639001673500710075.jpeg
اشتباك في النجف مع تاجرَي مخدرات ينتهي باعتقالهما
أمن
2025-12-01 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
306 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
اليوم الاثنين، الإطاحة باثنين من اخطر تجار المخدرات في
محافظة النجف
الاشرف
بعد الاشتباك معهما.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شؤون مخدرات
النجف
الأشرف تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة باثنين من تجار
المخدرات
، وجاءت العملية بعد جهد استخباري ومعلومات دقيقة ".
وأضافت انه "أثناء تنفيذ عملية القبض حصل اشتباك مع المتهمين من دون تسجيل أي إصابات بين أفراد القوة، وبعد محاولتهما الهرب تم القبض على المتهمين بكمين محكم وهما متلبسان بالجرم المشهود وضُبطت بحوزتهما أسلحة واعتدة ومواد مخدرة وادوات تعاطي وأختام ومبالغ مالية".
وأشارت الى انه "تمت احالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل تاجري مخدرات في الديوانية والنجف
06:18 | 2025-11-16
الشمري يؤكد اعتقال تجار مخدرات خطرين بالتنسيق مع إيران
07:31 | 2025-09-14
جنايات النجف تحكم بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات
04:42 | 2025-12-01
اعتقال تجار مخدرات في 4 محافظات
07:42 | 2025-09-18
العراق
مخدرات
اشتباك تاجر
أعلنت المديرية العامة
المديرية العامة
السومرية نيوز
محافظة النجف
سومرية نيوز
السومرية
المخدرات
الاشرف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
محليات
65.22%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
16.23%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
محليات
12.11%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
6.44%
02:55 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:55 | 2025-11-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
اخترنا لك
تفاصيل تحرير رضيع خُطف على يد شقيق والدته في بغداد
06:39 | 2025-12-01
ضبط شبكة دعارة مؤلفة من 10 أشخاص غربي بغداد
05:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
طعن شخصا وسرق منه 675 ألف دينار ثم سقط بقبضة الأمن في شارع فلسطين
05:15 | 2025-12-01
مقتل مطلوب واعتقال 3 بمطاردة أمنية واشتباك مسلح غربي بغداد
04:58 | 2025-12-01
هيئة الحشد الشعبي تنفي ادعاءات "اطلاق التطوع"
02:07 | 2025-12-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.