هيئة الحشد الشعبي تنفي ادعاءات "اطلاق التطوع"

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي بشكلٍ قاطع ما يُتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية تدّعي قبول المتقدمين من عمر 18 إلى 55 سنة ومن دون شهادة.وأكدت الهيئة أن "جميع الإعلانات الرسمية المتعلقة بالتعيينات أو التطوّع تُنشر حصراً عبر الموقع الرسمي لهيئة ومنصاتها الإعلامية المعتمدة، وأن أي روابط أو منشورات تُتداول خارج هذه المنصات مزورة ولا تمتّ للهيئة بصلة".وتابعت الهيئة انها "تهيب بالمواطنين الكرام توخّي الحذر من الصفحات الوهمية والمواقع غير الرسمية التي تهدف إلى تضليل المواطنين أو استغلالهم، وتدعو الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات".