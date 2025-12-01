مقتل مطلوب واعتقال 3 بمطاردة أمنية واشتباك مسلح غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية نفذت واجبا لاعتقال عدد من المطلوبين للقضاء ضمن منطقة عرب عباس غربي العاصمة "، مبينا ان "العملية تطورت الى مواجهات ومطاردات مسلحة بين الطرفين بعد رفضوا تسليم أنفسهم".وأضاف المصدر، أن "المواجهات أدت الى مقتل مطلوب واعتقال ٣ اخرين بعد المطاردة"، مبينا ان "المعتقلين جرى نقلهم الى أحد المراكز الأمنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية".