طعن شخصا وسرق منه 675 ألف دينار ثم سقط بقبضة الأمن في شارع فلسطين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا تعرض لحادث تسليب من قبل شخص تولد ٢٠٠٦ أقدم على طعنه بسكين وسرق حقيبته بداخلها مبلغ قدره ٦٧٥ الف دينار عراقي وأجهزة عدد ٢ ضمن منطقة شرقي ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال السارق وتم نقل المصاب الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج".