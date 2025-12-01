تفاصيل تحرير رضيع خُطف على يد شقيق والدته في بغداد

وذكرت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إثر ورود شكوى من قبل احد المواطنات بخطف طفلها الرضيع من قبل شقيقها، حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من القاء القبض على المتهم بعد استحصال الموافقات القانونية في مداهمة الدار الساكن بها وتحرير الطفل المختطف".وتابعت، انه "تم إعادة الطفل المختطف وتسليمه إلى ذويه مع إحالة المتهم اصوليا إلى الجهات المعنية".