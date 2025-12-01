بينها المخدرات.. الداخلية تعلن انخفاض كبير في معدل الجرائم بالعراق

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، ، خلال مؤتمر صحفي وتابعته ، إن "الحدود العراقية مؤمّنة بالكامل، ولم تشهد أي خروق بفضل استخدام "، مشيراً إلى، أن "أفضل مستويات الضبط الحدودي تُسجَّل حالياً على الحدود مع الجارة ، وهنالك تنسيق عالٍ بين الجانبين".وأضاف، أن "هناك تنسيقاً عالياً في ملف مع دول الجوار"، مبيناً أن "القوات العراقية نفذت عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع السلطات الأمنية هناك، أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات دوليين".وأوضح، أن "هذه العملية تعكس انتقال من مرحلة مواجهة آفة إلى مرحلة مهاجمتها بشكل استباقي"، لافتا إلى "تسجيل انخفاض كبير في جرائم المخدرات، نتيجة عمليات الضبط التي استهدفت المتعاطين والتجار".وأكد "وجود تراجع واضح في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في عموم البلاد"، لافتا الى ان "تقريراً مفصلاً سيصدر نهاية العام الجاري يتضمن نسب الانخفاض في الجرائم وجرائم المخدرات".