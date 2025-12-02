الاستخبارات العسكرية تداهم جحرا لداعش وتضبط أسلحة واعتدة بداخله في صحراء الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "أبطال قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة تمكنوا من مداهمة أحد جحور الارهابي الذي كانوا يستخدموه قبل تحرير المدن من دنسهم في قضاء القائم بالأنبار حيث تم ضبط بداخله اعتدة واسلحة متهالكة".وأضافت المديرية، أن "القوة تمكنت من رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة الفرقة".